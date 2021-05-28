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    28 мая 2021, 09:42

    Решение США не возвращаться в ДОН назвали политической ошибкой

    Андрей Иванов

    Решение руководства Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу — это очередная политическая ошибка. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Решение США не возвращаться в ДОН назвали политической ошибкой

    «США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались. Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно», — приводит ТАСС слова Рябкова.

    Заместитель министра не увидел смысла в очередном повторении российской позиции по этому вопросу, так как «желающие могут ее найти на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне».

    Рябков отметил, что завершение процедур денонсации Россией Договора по открытому небу сейчас зависит от Совфеда и решения Владимира Путина. По словам собеседника, это может произойти до встречи российского президента с американским коллегой Джо Байденом. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, лидеры двух стран вряд ли будут обсуждать судьбу документа на предстоящем саммите, который пройдет 16 июня в Женеве. Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время беседы с Рябковым сообщила, что Белый дом не будет возвращаться к участию в ДОН.