Решение США не возвращаться в ДОН назвали политической ошибкой

Решение руководства Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу — это очередная политическая ошибка. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались. Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Заместитель министра не увидел смысла в очередном повторении российской позиции по этому вопросу, так как «желающие могут ее найти на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне».

Рябков отметил, что завершение процедур денонсации Россией Договора по открытому небу сейчас зависит от Совфеда и решения Владимира Путина. По словам собеседника, это может произойти до встречи российского президента с американским коллегой Джо Байденом. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, лидеры двух стран вряд ли будут обсуждать судьбу документа на предстоящем саммите, который пройдет 16 июня в Женеве. Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время беседы с Рябковым сообщила, что Белый дом не будет возвращаться к участию в ДОН.