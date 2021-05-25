Названы дата и место встречи Путина с Байденом

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что лидеры двух держав обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, проблемы стратегической стабильности, а также вопросы по борьбе с пандемией коронавируса и урегулированию региональных конфликтов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» подчеркнул, что детали встречи Путина и Байдена, включая время переговоров, еще не согласованы.

О встрече с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден заявил в первой половине апреля. В Кремле не исключили, что она пройдет в одной из стран Европы, куда президент США приедет с визитом.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что стороны продолжают обсуждать детали будущего саммита. Он отметил, что вероятнее всего, встреча пройдет в июне в одной из европейских столиц.



Дмитрий Песков отмечал, что выбор места для общения Путина и Байдена — это технический вопрос. Важнее сам факт предстоящего саммита, который очень важен для двусторонних отношений и поиска выхода из положения, в котором они сейчас находятся.