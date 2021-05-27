Associated Press: США уведомили Россию о невозвращении в ДОН

Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов России и США донесли до РФ, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН).

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе беседы с замглавы МИД России Сергеем Рябковым сообщила, что к участию в ДОН Америка возвращаться не будет.

Такое решение, по информации агентства, американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, от которого в ноябре 2020 года отказалась администрация бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. В ноябре 2020-го США вышли из соглашения.

На прошлой неделе депутаты Госдумы РФ поддержали выход нашей страны из Договора. В пояснительных материалах говорится, что причиной для денонсации ДОН стало решение США выйти из этого многостороннего соглашения. После этого замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что ряд стран — участников ДОН высказали претензии по поводу решения России выйти из соглашения.