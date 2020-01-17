Решение по новому медосмотру водителей примут в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств… Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа», — сказал Брюн на форуме «Здоровая Москва», его цитирует РИА «Новости».

Нарколог выразил уверенность, что в той или иной части приказ Минздрава будет реализован.

С 22 ноября в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Согласно постановлению Минздрава, для получения справки от нарколога нужно сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. Из-за новых исследований стоимость справки должна была подорожать в несколько раз.

Из-за того, что 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, Минздрав объявил, что откладывает нововведение на неопределенный срок.