Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев назвал попытку изменить правила медосмотра водителей примером того, как «хорошую мысль можно довести до абсурда». Активист заявил «360», что за резкое и кратное удорожание справки от нарколога ответственность должны нести одобрившие это чиновники.

«Отдельные чиновники, не подготовив, не проработав, выпустили эту инициативу. Скорее всего, преследуя какие-то свои подковерные интересы. И понадобилось решение президента, чтобы быстро на это отреагировать», — сказал Хамзаев.

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При этом он считает правильной саму инициативу о проверке водителей на алкоголь.

«Мы не первый год заявляли, что при получении прав нужно проходить освидетельствование и на алкоголь, и на наркотики. Но это не должно делаться так, как предложили: чтобы 22 ноября вступил в силу новый формат, где оплата идет по полному чеку», — сказал активист.

Общественный резонанс, вызванный подорожанием справки с примерно 500 рублей до трех-пяти тысяч, собеседник назвал ожидаемым.

Он выступил за «плавное внедрение» инициативы, которое было бы безболезненным для общества.

Также глава «Трезвой России» поддержал увольнение директора института имени Сербского Татьяны Клименко.

По его словам, ее работа в том числе привела к тому, что «наркоманов сегодня практически не учитывают» — не ставят на учет при поступлении в больницу.

Сегодняшняя ситуация — это хороший показательный пример персональной ответственности. Придумали сумасбродную идею — отвечайте, уходите с работы Султан Хамзаев руководитель проекта «Трезвая Россия»

Хамзаев также выступил за подключение прокуратуры к проверке «истории со справками на конфликт интересов».

Об увольнении Клименко ранее сообщали СМИ. Якобы министр здравоохранения Вероника Скворцова отправила главу института в отставку за то, что та дала положительный отзыв на новый порядок получения справки от нарколога.

Сама Клименко заявила, что уволилась по собственному желанию. В интервью «360» она заявила, что завтра ее последний рабочий день.