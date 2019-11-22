Минздрав решил изменить правила медосмотра для водителей, чтобы повысить безопасность на дорогах. Дмитрий Песков заметил, что ведомство преследовало благую цель.

Мнение пресс-секретаря президента РФ привело РИА ФАН. Песков пояснил, что в министерстве надеялись снизить смертность людей в «пьяных» ДТП.

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«Цель (нововведения — прим. ред.) абсолютно благая. Это безопасность и сохранение жизни людей, которые гибнут на дорогах по причине пьянства за рулем», — сказал официальный представитель Кремля.

Меры с администрацией президента не согласовывались, хотя и не должны были, заметил Песков. Впрочем, учли в Минздраве действительно не все.

«В первую очередь это, конечно, высокая стоимость анализов, которые новой практикой предписывается делать», — процитировал пресс-секретаря Путина портал iReactor.

Минздрав перенес дату вступления в силу осмотра по новым правилам. Теперь они начнут действовать с 1 июля 2020 года. Нормы предписывают водителям сдавать кровь и мочу на наркотики и алкоголь.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал вводить новые правила «с умом» и делать это поэтапно.