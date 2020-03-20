РЭО предложил штрафовать за смешивание раздельно собранных отходов

В России активно формируется культура обращения с отходами. Одно из наиболее заметных явлений — введение раздельного сбора мусора, к которому оказалось готово большинство россиян. При этом иногда при транспортировке содержимое контейнеров для раздельного сбора ТКО высыпают в одну машину. Из-за этого значительно сокращается число чистой фракции в общей массе ТКО, не говоря о том, что подобные случаи подрывают доверие россиян. «Российский экологический оператор» решил покончить с такими ситуациями и предложил законом запретить смешивать разные виды мусора.

«В систему „РЭО Радар“ поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учетом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена Президентом. Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия. Введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе», — отметил генеральный директор ППК РЭО Илья Гудков.

На недобросовестную работу стали жаловаться местные жители. Они сообщили, что при вывозе мусора отходы из разных контейнеров сваливают в один мусоровоз. Такая ситуация просто недопустима, учитывая, что по всей стране внедряют раздельный сбор отходов.

Региональные операторы решили уменьшить расходы на транспортировку с помощью смешивания содержимого баков. Дешевле отправить одну машину, чем две разные. Но эта практика снижает доверие населения к проводимой реформе. Более того, жители могут перестать сортировать мусор перед выбросом. Все это может привести к снижению процента отходов, которые можно переработать.

Именно поэтому РЭО разработал дополнение к Правилам обращения с ТКО. Чтобы запретить смешивать мусор на законодательном уровне, нужно утвердить порядок раздельного сбора отходов субъектами страны. Сейчас такой порядок есть в Москве, Московской области, Мордовии, Нижегородской области. Там установлено от двух до пяти баков на каждой площадке для сбора мусора. А в некоторых регионах жителей поощряют снижением платы за вывоз ТКО в платежках за раздельный сбор отходов.