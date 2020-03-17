РЭО станет сотрудничать с российско-германской внешнеторговой палатой

Российский экологический оператор (РЭО) будет активно сотрудничать с российско-германской внешнеторговой палатой. Экологический оператор опробует немецкую платформу Germantech, на которой Германия делится опытом и технологиями переработки отходов.

Как сообщили в пресс-службе РЭО, на этом сайте немецкие компании, которые ищут возможности развития бизнеса в России, смогут изучить отечественный рынок в сфере ТКО. Российская сторона будет искать на платформе партнеров из Германии.

Глава РЭО Илья Гудков встретился с председателем правления российско-германской внешнеторговой палаты. Стороны договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве.

Российско-германская внешнеторговая палата — это крупнейшая бизнес-ассоциация РФ. В нее входит свыше 900 компаний. Она консультирует российских и немецких предпринимателей перед выходом на рынок, до момента основания компании и помогает наладить диалог и партнерство.