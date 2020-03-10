РЭО научит Мурманскую область обращаться с мусором

Российский экологический оператор (РЭО) и Мурманская область начнут вместе работать над мерами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие договоренности появились после встречи главы РЭО и губернатора региона.

Генеральный директор РЭО Илья Гудков приехал в Мурманскую область на встречу с губернатором региона Андреем Чибисом. Во время встречи стороны договорились, что будут вместе разрабатывать новые меры в сфере обращения с ТКО. Пока у правительства их две: участие в уставном капитале и гарантии. Но количество мер нужно увеличить.

Гудков и Чибис посетили два ключевых объекта области — экотехнопарк и завод по термической обработке ТКО.

Объекты не просто работают, у них есть четкий план и понимание, как они будут развиваться, чтобы к 2024 году обеспечить достижение показателей федерального проекта Илья Гудков.

Во время встречи обсуждалась и модернизация завода «ТО ТБО», создание инфраструктуры на территории южной части Кольского полуострова, а также меры поддержки ППК РЭО по финансированию проектов строительства мощностей по обработке и утилизации отходов.

В Мурманской области планируется построить объекты, которые смогут обрабатывать 103,5 тысячи тонн на южной части области. Для этого ищут подходящий участок. Пока в регионе есть семь объектов, где размещаются ТКО, один перерабатывающий завод и одно обезвреживающее предприятие.