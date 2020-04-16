РЭО предложил дополнительную поддержку региональных операторов

Во время пандемии все отрасли оказались в сложной ситуации. «Российский экологический оператор» предложил ввести дополнительные меры для поддержки региональных операторов. Принимаемые решения помогут снизить нагрузку и сохранить услуги по вывозу мусора на высоком уровне.

Так, РЭО предложил перенести уплату всех обязательных платежей на декабрь 2020 года. Кроме того, на услуги региональных операторов предложили установить нулевую ставку НДС. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

«В связи с растущим количеством неплатежей со стороны населения и юрлиц мы предлагаем продолжить обсуждение вопроса обеспечения доступа регоператорам к персональным данным физических и юрлиц. Это необходимо для корректного начисления платы за услугу по обращению с ТКО и обращения в судебные органы при образовании задолженности», — отметил глава РЭО Илья Гудков.

Он добавил, что сейчас жители стали значительно чаще не платить за вывоз мусора. На конец 2019 года уровень собираемости платежей был на уровне 80%, но сейчас он упал до 60%. Если ограничения из-за коронавируса продлятся, то показатель может оказаться в районе 40%.

Более того, бизнесмены стали массово сообщать региональным операторам, что они не могут больше оплачивать вывоз мусора. В ряде субъектов доля таких предпринимателей составляет 90%.

Гудков отметил, что сейчас работает онлайн-платформа, которая позволяет круглосуточно получать обращения операторов. Специалисты собирают перечень проблем и видят, какие из них требуют оперативного решения.

Все предложения уже направили на рассмотрение правительства. Меры поддержки разработаны компанией по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ранее РЭО предложил освободить от НДС все компании, занимающиеся мусором.