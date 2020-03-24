РЭО предложил освободить от НДС все компании, занимающиеся мусором

«Российский экологический оператор» считает хорошей идеей обнулить НДС по всей цепочке обращения с бытовыми отходами для поддержки отрасли. Сейчас возросло число неплатежей за вывоз мусора.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО, еще 23 марта ассоциация компаний по обращению с отходами «Чистая страна» попросила российские власти о финансовой поддержке из-за плохих сборов за вывоз отходов. Некоторые региональные операторы рискуют обанкротиться.

«РЭО предложил вернуться к рассмотрению вопроса об обнулении НДС по всей цепочке платежей. Чтобы реализовать эту идею, необходимо установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для региональных операторов, — заявили в «Российском экологическом операторе».

Там считают, что это позволит почти на 20% снизить тарифы и упростит администрирование. В компании заметили, что на фоне текущей ситуации и во время борьбы с коронавирусом предложенная мера станет лучшей поддержкой для региональных операторов. Во всяком случае нельзя допустить мусорного коллапса.

В «Российском экологическом операторе» напомнили, что в 2019 году вступил в действие закон, по которому региональные операторы не должны платить НДС. Но закон стал полумерой — налоги снизили только частично на расходы, которые несли сами регоператоры. Траты их подрядчиков (владельцы сортировок и полигонов, перевозчиков) из-под НДС не вывели. Таким образом расходы снизились всего на 3-4%.

Ранее РЭО предложил штрафовать всех тех, кто не соблюдает порядок сбора раздельного собранного мусора.