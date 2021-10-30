Руководство Росздравнадзора выехало в регионы с тяжелой ситуацией по коронавирусу

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова отправилась в поездку по регионам, где сложилась тяжелая эпидемическая обстановка. Она и ее заместители окажут методическую помощь местным медикам и властям.

«Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи <…> в республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области», — сообщил сайт ведомства.

Такое поручение дал Самойловой министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сам глава Минздрава получил такое же указание от президента РФ Владимира Путина. Мурашко приедет во Владимирскую область 30 октября.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в России с приходом осени. Региональные власти пошли на жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Среди введенных по всей стране ковидных мер обязательная вакцинация некоторых категорий работников и QR-коды о прививке при посещении людных мест. Из-за обострения обстановки Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.