Нерабочие дни начались по всей России

Ближайшие девять дней в России будут нерабочими. Власти объявили антиковидные каникулы до 7 ноября из-за увеличения заболеваемости в стране.

Нерабочий период в России ввел президент Владимир Путин. Он заявил, что россиянам не придется ходить на работу с 30 октября по 7 ноября. При этом работодатели должны сохранить зарплату для своих сотрудников.

Более 10 регионов объявили антиковидные каникулы досрочно. Так поступили в том числе Москва и Подмосковье. Некоторые регионы ввели дополнительные ограничительные меры. Для доступа в общественные места необходимо предъявить QR-код.

Несколько субъектов полностью запретили работать непродовольственным магазинам. Исключение составляют аптеки и зоомагазины. Кафе и рестораны могут обслуживать посетителей только навынос. Такие правила ввели в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Смоленской, Ульяновской и Тюменской областях.

Власти Севастополя решили организовать блокпосты, чтобы впускать и выпускать из города только по QR-кодам. В Хакасии начал действовать комендантский час, а жители Омска могут зайти в общественный транспорт только с QR-кодом.