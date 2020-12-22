Названы регионы России с напряженной эпидемической обстановкой

«Ситуация здесь остается напряженной», — отметила Попова и добавила, что цифры в этих регионах небольшие, поэтому на это нужно делать скидку. Однако ситуация опасная именно из-за постоянного прироста.

За минувшие сутки в Крыму выявили 354 новых случая COVID-19 (всего 22 110), во Владимирской области — 186 (16 950), в Астраханской — 180 (17 401), а на Чукотке — шесть (498).

Эпидемическая ситуация во всем мире резко ухудшилась в сентябре. Специалисты уверены, что победить коронавирус поможет масштабная вакцинация, которая уже началась в России. С марта наши медики выявили 2 906 503 случая болезни. Умерли 59 912 человек.