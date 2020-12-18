Рейды против ковидных нарушителей усилили в Петербурге
Правоохранители продолжают проводить и усиливать рейды.
«Динамика исключительно положительная», — слова Ситова привело информационное агентство «Невские новости».
Он объяснил это значительным сокращением числа нарушений.
Ситов напомнил про рейд 17 декабря. Он рассказал, что почти нигде в Петербурге не нарушались ковидные ограничения, исключение — некоторые заведения в Центральном районе.
Ранее Путин предложил россиянам присмотреться к Петербургу, пока закрыты границы. Сейчас лучше пользоваться возможностями внутреннего туризма. К тому же для путешествий по родине введены специальные туры, при покупке которых туристы получают кешбэк.
В Петербурге рестораны и кафе закрыты с 30 декабря по 3 января. А с 25 по 29 декабря они не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.