Рейды против ковидных нарушителей усилили в Петербурге

Надзорные и силовые ведомства Санкт-Петербурга усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. Об этом рассказал зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Правоохранители продолжают проводить и усиливать рейды.

«Динамика исключительно положительная», — слова Ситова привело информационное агентство «Невские новости».

Он объяснил это значительным сокращением числа нарушений.

Ситов напомнил про рейд 17 декабря. Он рассказал, что почти нигде в Петербурге не нарушались ковидные ограничения, исключение — некоторые заведения в Центральном районе.

Ранее Путин предложил россиянам присмотреться к Петербургу, пока закрыты границы. Сейчас лучше пользоваться возможностями внутреннего туризма. К тому же для путешествий по родине введены специальные туры, при покупке которых туристы получают кешбэк.

В Петербурге рестораны и кафе закрыты с 30 декабря по 3 января. А с 25 по 29 декабря они не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.