Путин предложил жителям России присмотреться к Петербургу, пока не откроют границы

Россияне смогут отправится в зарубежные поездки в другие страны, как только это станет возможным. Пока лучше пользоваться возможностями внутреннего туризма. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что было бы хорошо, если бы туристы посещали его родной город Санкт-Петербург.

«Очень бы хотелось, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства и приезжали бы в Петербург. Границы для этого открывать не нужно. Но как только это станет возможно, мы сделаем», — пообещал президент.

Путин отметил, что важно развивать внутренний туризм. Для этого ввели специальные туры при покупке которых туристы получают кешбэк.

«Мы предусмотрели 15 миллиардов рублей. Осмотрено только 1,2 миллиарда. Договорились с правительством, что не перераспределим эти деньги, а будем наращивать», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что часто слышит о том, что инфраструктура в ряде регионов не налажена. Все вокруг красиво, но негде помыть руки. Но для развития нужны время и деньги. Средства на эти цели уже подготовлены. Поддержку получит и региональный бизнес, который привлекает туристов.

Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с другими странами. Открываться границы стали летом, когда эпидемическая ситуация улучшилась. Первыми странами, куда могли полететь россияне стали Турция, Великобритания и Танзания. На сегодняшний день список доступный стран увеличился. Туда включили Сербию, ОАЭ и Южную Корею.

Продажу туров с кешбэком, о которой говорил Владимир Путин, запустили в августе. За покупку тура россияне могли вернуть 15 тысяч рублей после возвращения домой. Сначала программа действовала до 31 декабря, но ее продлили до 10 января 2021 года. Всего россияне приобрели туров на 6,5 миллиардов рублей.

Второй этап программы завершился 5 декабря. До этого времени россияне могли купить туры на отечественные курорты, чтобы вернуть до 20%, но не более 20 тысяч рублей, от стоимости тура. При этом закончиться путешествие должно 10 января. Из-за второй волны пандемии правила изменили. Если турист не может уехать или въехать в регион из-за чрезвычайной ситуации, то завершить путешествие он может до конца 2021 года.