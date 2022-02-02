Мишустин: «омикрон» выявили почти во всех регионах России

Новый штамм «омикрон» выявили практически во всех субъектах России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в условиях роста заболеваемости важно продолжать изучать мутации коронавируса. На эти цели направят почти 400 миллионов рублей.

«В условиях роста показателей заболеваемости коронавирусом и увеличенной нагрузки на систему здравоохранения необходимо оперативно выявлять инфекцию, а также продолжить изучение циркулирующих штаммов», — сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер уточнил, что правительство выделит около 400 миллионов рублей на проведение генетического анализа штаммов. Помимо этого, дополнительные средства направят для покупки реагентов и расходных материалов, необходимых для выявления «омикрона».

Мишустин подчеркнул, что своевременные исследования необходимы для эффективного мониторинга изменения эпидемической обстановки в стране.