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    02 февраля 2022, 16:17

    «Не надо расслабляться». Представитель ВОЗ рассказал о волнах «омикрона» в России

    Представитель ВОЗ Вуйнович призвала россиян не расслабляться на фоне «омикрона»

    Ольга Назаркина

    Россиянам нельзя расслабляться на фоне снижения числа госпитализаций пациентов с ковидом, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, штамм «дельта» еще не пропал, хотя его постепенно вытесняет «омикрон».

    «Не надо расслабляться». Представитель ВОЗ рассказал о волнах «омикрона» в России

    Вуйнович рассказала, что ежедневно изучает статистику заболеваемости на сайте стопкоронавирус.рф. Она обратила внимание, что заразившиеся коронавирусом стали реже попадать в больницы. Однако, как подчеркнула представитель ВОЗ, это не значит, что россиянам можно расслабиться, сообщил ТАСС.

    «Цифра (суточный прирост госпитализаций — прим. ред.) снижается, но не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают», — сказала она в эфире Первого канала.

    Вуйнович добавила, что в России еще остался штамм «дельта». Специалист объяснила это большими размерами страны. Но постепенно этот вариант коронавируса сменяет другой.

    «„Омикрон“ идет волнами, вытесняет дельту», — пояснила представитель ВОЗ.

    За минувшие сутки в России выявили 141 883 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 201. Это на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля.