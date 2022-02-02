«Не надо расслабляться». Представитель ВОЗ рассказал о волнах «омикрона» в России

Россиянам нельзя расслабляться на фоне снижения числа госпитализаций пациентов с ковидом, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, штамм «дельта» еще не пропал, хотя его постепенно вытесняет «омикрон».

Вуйнович рассказала, что ежедневно изучает статистику заболеваемости на сайте стопкоронавирус.рф. Она обратила внимание, что заразившиеся коронавирусом стали реже попадать в больницы. Однако, как подчеркнула представитель ВОЗ, это не значит, что россиянам можно расслабиться, сообщил ТАСС.

«Цифра (суточный прирост госпитализаций — прим. ред.) снижается, но не надо расслабляться, потому что госпитализированные есть, а еще люди умирают», — сказала она в эфире Первого канала.

Вуйнович добавила, что в России еще остался штамм «дельта». Специалист объяснила это большими размерами страны. Но постепенно этот вариант коронавируса сменяет другой.

«„Омикрон“ идет волнами, вытесняет дельту», — пояснила представитель ВОЗ.

За минувшие сутки в России выявили 141 883 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 201. Это на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля.