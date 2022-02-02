Число новых случаев ковида резко подскочило в России

В России зафиксирован новый рекорд по случаям коронавируса: за сутки заболели 141 883 человека. Об этом сообщил оперативный штаб. Днем ранее выявили 125 836 новых инфицированных.

Самое большое число новых случаев инфицирования выявили в Москве (21 533). На втором месте расположился Санкт-Петербург — 13 619. Замкнула тройку Московская область с 11 475 зараженными.

За сутки увеличилось число госпитализированных до 17 201. Днем ранее в больницы попали 9090 пациентов.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 40 субъектах России. Еще в 42 регионах количество доставленных в больницу пациентов снизилось. Ситуация осталась без изменений в трех регионах», — сообщили в оперштабе.

Выросло число летальных исходов. За сутки скончались 678 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Днем ранее количество смертельных случаев составило 663. Полностью вылечились и выздоровели 48 426 человек.

По данным штаба, распространение штамма «омикрон» зафиксировали в 83 регионах страны. За сутки число субъектов с выявленной новой версией возбудителя осталось прежним.

Всего с начала пандемии в России выявили 12 128 796 случаев заражения коронавирусом. Умерли 332 690 человек с подтвержденной инфекцией. Перенесли заболевание 10 337 008 пациентов.