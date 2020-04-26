«Реальность жестока». Китайский блогер разочаровался в красоте россиянок

Китайский блогер приехал в Россию посмотреть на знаменитых красавиц и описал свои впечатления как «реальность жестока». По его словам, россиянки оказались толстыми.

Блогер на портале Sina рассказал о путешествии в Россию. По его словам, многие китайские туристы приезжают, чтобы посмотреть в том числе на страну красавиц.

Только когда мы сами отправимся в Россию путешествовать, мы обнаружим, что реальность жестока и все это лишь плод нашего воображения китайский блогер.

По его словам, внешность русских подходит под описание европейцев: светлые волосы, высокая переносица, большие глаза и длинные ресницы. Но из-за холода люди все время надевают на себя много одежды и скрывают лица.

Кроме того, чтобы обеспечить себя энергией для противостояния холодам, по мнению автора, русские едят много высококалорийных продуктов.

«Поэтому фигура у обычных русских далека от идеала, вплоть до того, что они даже могут быть толстыми, из-за чего оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем», — отметил блогер.

Тем не менее в России есть интересные места для путешествия. Блогер отметил здания в европейском стиле, особенности местных обычаев и окружающей обстановки.