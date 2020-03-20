Россиян предупредили о главной угрозе во время карантина

Во время карантина стоит позаботиться не только о наличии антисептика на столе. Оказывается, дистанционная работа или самоизоляция может ударить по здоровью лишним весом. Физические движения ограничиваются, поэтому стоит пересмотреть и рацион.

Когда вы ходите на работу, то больше двигаетесь. Каждый день нужно дойти до общественного транспорта или автомобиля, а потом передвигаться по офису. Работа из дома значительно сокращает уровень физической активности, что способствует набору лишних килограммов.

«При отсутствии физической нагрузки в среднем стоит употреблять на 200–300 килокалорий меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи», — советует главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, пишет газета «Известия».

Такая доза килокалорий может быть в большой порции салата с майонезом или бутерброде с колбасой. Проблема может таиться еще и в переедании. Дома чаще возникает желание заглянуть в холодильник или что-то съесть помимо основных приемов пиши. За этим тоже необходимо следить.

Не стоит забывать и о физических упражнениях. Диетолог посоветовал делать дома зарядку и выходить пройтись пешком, если есть такая возможность.

Россия начала переходить на удаленную работу и онлайн-обучение из-за распространения коронавируса. Власти страны запретили проводить массовые мероприятия, а школьников отправят на увеличенные каникулы. По последним данным, в России заражены коронавирусом 199 человек. Врачам удалось вылечить девять пациентов.