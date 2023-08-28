Общество 28 августа 2023, 12:59 Разрешить местным властям ограничивать езду на электросамокатах предложили в Госдуме Проект о праве местных властей ограничивать езду на электросамокатах внесли в ГД РИА «Новости»

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В Госдуме предложили наделить местные власти правом ограничивать использование электросамокатов. Законопроект внес на рассмотрение вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков из фракции «Новые люди». Пакет документов опубликовали на официальном сайте ГД.

Авторы инициативы во главе с Даванковым предложили изменить Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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В пояснительной записке к законопроекту указали, что нововведения позволят муниципальным властям ограничивать скорость или запрещать езду на прокатных средствах индивидуальной мобильности при одобрении местными жителями.

«Местные власти будут иметь возможность по результатам референдума ограничить использование электросамокатов на конкретных территориях муниципалитета: в парках, скверах, на отдельных пешеходных зонах при одобрении горожан», — указали в документе.

Депутаты добавили, что в России выросло число случаев агрессивного вождения прокатных электросамокатов. По мнению авторов инициативы, она позволит создать баланс между комфортом и безопасностью и учесть при этом мнение населения.

Две аварии с участием электросамокатов произошли в центре Москвы 26 августа. Кроме того, несовершеннолетний самокатчик сбил ребенка на юго-западе столицы.