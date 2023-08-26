Эксклюзив 26 августа 2023, 20:32 Две аварии с участием электросамокатов произошли в центре Москвы Источник «360»: на Цветном бульваре в Москве произошло два ДТП с самокатчиками Фото: freepik.com

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В центре Москвы практически одновременно случились две аварии, участниками которых стали водители электросамокатов. Предположительно, пострадавшие отделались незначительными травмами, так как от медпомощи они отказались, сообщил источник «360».

Собеседник отметил, что 26 августа на Цветном бульваре первый электросамокатчик врезался в стоящий автомобиль Renault Arkana. На место прибыли сотрудники полиции и скорая. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой.

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Второе ДТП произошло там же: маршрутный автобус столкнулся сразу с двумя водителями электросамокатов. В результате аварии пострадал один из них, его осмотрели сотрудники скорой, но от госпитализации он отказался. Маршрутный автобус получил повреждения заднего крыла — от удара сошла краска. Все причины и обстоятельства двух ДТП установят автоинспекторы.

Ранее в Юго-Западном округе молодой человек на электросамокате сбил ребенка. Пострадавшего с травмами увезли в больницу.