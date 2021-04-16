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    16 апреля 2021, 07:29

    Разработчики назвали «Спутник V» эффективным при вакцинации животных

    Андрей Иванов

    Вакцина «Спутник V» может эффективно защитить от коронавируса и животных. Однако в вопросе вакцинации сейчас другие приоритеты. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    Разработчики назвали «Спутник V» эффективным при вакцинации животных

    «Я более чем уверен, что „Спутник V“ будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить. <…> Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

    Гинцбург отметил, что животных прививать надо не только для их защиты, но и для того, чтобы остановить циркуляцию коронавируса между ними и человеком. По словам собеседника, специалисты Центра имени Гамалеи проверяли препарат на животных, и он показал себя с лучшей стороны.

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили уже в 60 странах. Аргентинские медики провели исследование и пришли к выводу, что даже первая доза препарата может обеспечить хороший иммунный ответ организма и сформировать достаточное количество анител.