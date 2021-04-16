Разработчики назвали «Спутник V» эффективным при вакцинации животных

Вакцина «Спутник V» может эффективно защитить от коронавируса и животных. Однако в вопросе вакцинации сейчас другие приоритеты. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я более чем уверен, что „Спутник V“ будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить. <…> Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Гинцбург отметил, что животных прививать надо не только для их защиты, но и для того, чтобы остановить циркуляцию коронавируса между ними и человеком. По словам собеседника, специалисты Центра имени Гамалеи проверяли препарат на животных, и он показал себя с лучшей стороны.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили уже в 60 странах. Аргентинские медики провели исследование и пришли к выводу, что даже первая доза препарата может обеспечить хороший иммунный ответ организма и сформировать достаточное количество анител.