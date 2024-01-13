Общество 13 января 2024, 17:53 Разработчика «Спутника V» похоронили на Троекуровском кладбище Создателя вакцины «Спутник V» Народицкого похоронили в Москве Pxhere

Читать 360tv в

Одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого 13 января похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости»рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Бориса Савельевича похоронили на Троекуровском кладбище. Все очень достойно прошло», — сообщил он.

Реклама

Гинцбург ранее признался агентству, что смерть коллеги стала для него огромной потерей. Коллеги Народицкого отмечали, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов.

Замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Прощание с одним из главных создателей вакцины от коронавируса прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко.

Борис Народицкий — профессор и доктор биологических наук. Он является автором свыше 200 научных работ, а среди его наград — орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».