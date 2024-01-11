Наука 11 января 2024, 23:35 Разработчика «Спутника V» похоронят на Троекуровском кладбище 13 января Unsplash

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Одного из главных разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого похоронят на Троекуровском кладбище, сообщило РИА «Новости» в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где он работал с 2002 года. Ученый умер в возрасте 82 лет.

Представители центра сообщили, что причиной смерти Народицкого стала тяжелая болезнь. Церемония прощания с ученым состоится в субботу 13 января.

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Народицкий занимал пост замдиректора Центра Гамалеи, сыгравшего основную роль в разработке российской вакцины против коронавируса. Генетик разработал векторную платформу аденовируса человека, которая позволила создать препараты против COVID-19 и лихорадки Эбола.

Коллеги Народицкого отметили, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов. В НИЦ заверили, что его ученики смогут достойно продолжить работу.

За свою жизнь Народицкий стал автором свыше 200 научных работ. Среди его наград есть орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».