Общество 11 января 2024, 15:45 Умер один из разработчиков «Спутника-V» Умер главный создатель «Спутника-V» Борис Народицкий РИА «Новости»

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Один из создателей вакцины против коронавируса «Спутник-V» Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет. Об этом RTVI рассказал главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Умер главный создатель вакцины „Спутник-V“, мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», — сказал он.

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Альтштейн не назвал причину смерти.

Народицкий стал «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на базе которой произвели «Спутник-V», говорил его ученик Денис Логунов. Сейчас он занимает пост замдиректора Центра Гамалеи.

Борис Народицкий работал в этом центре с 2002 года. Он был главным научным сотрудником, руководил отделом генетики и молекулярной биологии бактерий. Народицкий является автором более 200 научных трудов, среди его наград есть орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Сейчас в России наблюдается вспышка коронавируса, а также гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Такие эпидемии называют тридемией.