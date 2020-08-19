Разбирательства по делу Ефремова продолжились в Пресненском суде. Онлайн-трансляция

Очередное разбирательство по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова началось в Пресненском суде столицы. Накануне стало известно, от каких травм умер Сергей Захаров. Его родственники не захотели брать с Ефремова деньги и заявили иск на один рубль. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Журналисты продолжают следить за ходом разбирательств по делу Михаила Ефремова. 18 августа родные погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова заявили иск на один рубль. В их заявлении говорится, что на свете нет денег, которые могли бы вернуть семье погибшего мужа, отца и брата. Семья Захарова хочет лишь справедливого суда.

На прошлой неделе Ефремов попал в больницу с инсультом. Его адвокат Эльман Пашаев подал жалобу с требованием разрешить его подзащитному прогулки на свежем воздухе из-за плохого состояния здоровья. Суд эту жалобу не удовлетворил. Ефремову по-прежнему нельзя выходить из дома, где он находится под арестом уже третий месяц.

8 июня актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. На своем джипе пьяный Ефремов на скорости влетел в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика погиб от травм через несколько часов после аварии. Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.