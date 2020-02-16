Как сообщил источник, в записке говорится, что ее автор готовился к мести и желал ее. Также в доме у 63-летнего Бахрамова нашли боеприпасы. После того, как мужчина расстрелял мужа и жену, Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, он покончил с собой.

Как считает следствие, одной из причин расстрела мужа и жены могла быть борьба за торговое место на рынке. По другой версии, Бахрамов расстрелял пару из чувства мести.

В пользу второй версии говорит то что он не менее полугода преследовал соседей по рынку. Ефимова даже жаловалась приятельницам: надоел своими преследованиями. Но всерьез угрозы от Бахрамова никто не воспринимал. Никто и не мог предположить, что он настолько одержим злобой и желанием поквитаться с мужем и женой. Примерно два назад Бахрамов и Янголенко подрались, но тогда их спор в итоге решил суд, и всем казалось, что инцидент исчерпан.

Стрельба на рынке произошла вечером 15 февраля. Бахрамов убил из «Сайги» Янголенко и беременную Ефимову, а потом свел счеты с жизнью. Его пытались спасти врачи, но безуспешно. Рана оказалась смертельной.