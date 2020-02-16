В результате стрельбы в Калининграде погибли три человека. Главное

Вечером 15 февраля 63-летний Фазиль Бахрамов около крайнего выхода c Центрального рынка Калининграда расстрелял из охотничьего карабина «Сайга» семейную пару — Вадима Янголенко и Дарью Ефимову. Их 13-летний сын Ростислав остался жив.

Очевидцы утверждают, что погибшие не ожидали нападения. Бахрамов выскочил внезапно. Студент БГА попытался помочь пострадавшим.

«Оглядываюсь и вижу — у белой машины женщина сидит на корточках, у нее было ранено колено. Она просила о помощи меня, умоляла. Я хотел подойти и оказать ей первую медицинскую помощь, и когда решил было идти, услышал выстрел за спиной в воздух. И я побежал назад. Услышал еще один выстрел. Оглянулся — женщина возле машины уже была мертва», — говорит юноша.

Позже выяснилось, что женщина была беременна, вынашивала ребенка пятый месяц. Как сообщила «360» подруга погибшей Оксана Малкина, о втором ребенка Дарья мечтала более пяти лет. Спасти ребенка не удалось. Одноклассница жертвы Анна Илимович рассказала, что Ефимова была хозяйкой точки на городском рынке, и торговала фруктами.

Именно ее работа могла стать причиной нападения. Бахрамов тоже работал на рынке, и, по некоторым данным, конфликтовал с убитыми. Следственный возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Основным мотивом пока считается личная неприязнь.

После нападения Фазиль Бахрамов попытался покончить с собой, но был госпитализирован. Он умер в больнице.

Директор Центрального рынка Калининграда Сергей Званок сообщил местным СМИ, что подробностей инцидента не знает.

«Разбираемся, кто-то из предпринимателей, перезвоните лучше завтра, сегодня больше никаких подробностей не будет», — сказал Званок.

Охранник рынка и местные жители сообщили, что у нападавшего тоже была торговая точка. И он долго конфликтовал с убитой парой.

Причем агрессивное поведение демонстрировал неоднократно.

«Тот, который стрелял, псих. Он три года назад уже приходил на рынок с топором», — сообщили очевидцы. Они утверждают, что Бахрамов подкараулил Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, и открыл огонь.

Сын погибшей Ростислав после инцидента был госпитализирован. Вопреки сообщениям прессы он не был ранен. Сейчас с ним работает психолог, мальчик находится вместе с родственниками.