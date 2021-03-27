Идею о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми рассмотрит Минпромторг

В России хотят запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, пришедшим в магазин с детьми. Предложенную инициативу рассмотрят в Минпромторге РФ.

Идея принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Татарстане Ирине Волынец. В министерстве его уже получили, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обращение принято в работу и будет рассмотрено в скором времени», — подчеркнули в Минпромторге.

Волынец считает, что в торговых сетях не должны продавать спиртные напитки и табачную продукцию покупателям с несовершеннолетними. По словам омбудсмена, зачастую россияне покупают такие товары в присутствии детей. Не исключено, что впоследствии у них появится интерес к данной продукции, который перерастет во вредные привычки. В итоге это негативно повлияет как на ребенка в целом, так на его здоровье в будущем.

Предложение Волынец поддержал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Верной идею назвали и другие парламентарии, заявив, что дети «впитывают поведенческий рисунок родителей». Однако оформить инициативу законодательно будет непросто.