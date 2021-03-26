Онищенко поддержал идею о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко поддержал идею о запрете продажи алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли в магазин с детьми, сообщил «ФедералПресс».

«Конечно такие меры помогут снизить тягу к алкоголю. Особенно, если речь об отце и сыне, отец для мальчика — авторитет», — поделился мнением Онищенко.

Он подчеркнул, что выступал и будет выступать за предложения, которые ограничивают продажу и потребление спиртных напитков. Онищенко подчеркнул, что важно уменьшать и территориальную, и финансовую, и возрастную доступность такой продукции.

Ранее депутат объяснил, в каком случае граждане смогут получать деньги за вакцинацию. По его словам, необходимость вакцинироваться можно указать в трудовом договоре при найме нового сотрудника. Этот документ будет гарантировать, что гражданин получит компенсацию лечения от работодателя, если заболеет. Как отметил Онищенко, такая практика была эффективной в рамках предотвращения распространения гриппа.

Врач-эпидемиолог добавил, что мотивировать людей на вакцинацию прямыми выплатами было бы «грубо и неправильно».