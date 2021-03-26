Идею о запрете продавать алкоголь людям с детьми оценили в Госдуме

Депутат Госдумы Николай Говорин оценил предложение запретить продавать алкоголь и сигареты людям, которые пришли в магазин с детьми, написал сайт RT.

Он назвал такую инициативу верной. По его мнению, в мерах по сокращению уровня алкогольной угрозы важно делать акцент на снижении спроса.

«Понятно, что дети впитывают поведенческий рисунок родителей, когда они покупают алкоголь, когда они распивают на глазах, это все верно. Но законодательно, я думаю, это непросто будет оформить, а сама идея нуждается в обсуждении», — уточнил парламентарий.

Напомним, что эта идея принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан Ирине Волынец.