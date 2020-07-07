Расследование по делу о публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» завершено

Насмешки двух человек над подвигом участников ВОВ в год 75-летия со дня Победы могут стоить им свободы. Следственный комитет закончил расследование по делу о реабилитации нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк». СК готовит материалы к отправке в суд.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Светланы Петренко. Ее слова появились на официальном сайте Следственного комитета. Среди обвиняемых — 19-летний пермяк Даниил Симанов и и 23-летний житель Ульяновска Вячеслав Круглов.

Следствие напомнило, что Круглов решил поучаствовать в «Бессмертного полку» с фотографией Адольфа Гитлера. Симанов же отправил снимок генерала Андрея Власова.

Оба молодых человека признали свою вину. Житель Ульяновска объяснил, что попробовал «оправдать предательство пособника нацистов Власова» и «героизировать его персону».

«Круглов же утверждал, что содеянное совершил ради злой шутки. Зная при этом, что приговором международного военного трибунала руководящий состав Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлер, признан военными преступниками», — отметила Петренко.

Уголовные дела находятся в Генпрокуратуре. Там утверждаются обвинительные заключения. После их отправят в суд, где рассмотрят по существу.

Ранее официальный представитель СК сообщала, что обвинения также предъявлены Андрею Шабанову из Самары. Он не признал вину и не раскаялся в сделанном. Также по делу проходит Денис Воронцов из Волгограда.