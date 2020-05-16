Появилось видео обысков у причастных к публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следователи вычислили четырех человек, причастных к публикации фото Гиммлера и Гитлера на сайте «Бессмертного полка». В их домах провели обыски. Компьютеры с возможными доказательствами преступления изъяли. СК опубликовал видео обысков.

Некоторые из подозреваемых заявили, что хотели пошутить, но вышло неудачно. Один из них сказал, что раскаивается в том, что сделал, и пообещал, что больше подобного не повторится.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ сообщили, что в ходе следствия установлены личности причастных к публикации в открытом доступе фото нацистов. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска. Последнего ранее судили за экстремизм и кражу. Против всех подозреваемых возбудили уголовные дела.

По предварительным данным, все эти люди причастны к размещению на сайте проекта «Бессмертный полк» фото Гиммлера и Гитлера в анкетах ветеранов Великой Отечественной войны.