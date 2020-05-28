СК предъявил обвинение еще трем фигурантам дел о реабилитации нацизма

Еще трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк» предъявлены обвинения.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что это Вячеслав Круглов, Андрей Шабанов и Даниил Симанов, проживающие в Ульяновске, Самаре и Перми соответственно.

«В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся», — отметила Петренко. При этом она добавила, что у следствия есть достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия.

По данным следствия, Круглов 4 мая зашел в приложение «Бессмертный полк онлайн» и «оформил заявку с фотоизображением фюрера Адольфа Гитлера». Шабанов, находясь у себя дома в Самаре, поступил также.

Следствие расценило эти действия как «одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В День Победы — 9 мая, — Симанов оформил заявку на участие в «Бессмертном полку» с фото Андрея Власова, который принимал участие в боях Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии. Власов был признан судом изменником родины. Симанов знал об этом, отмечается в материале. Его действия квалифицируют как «распространение выражающих явное публичное неуважение сведений о Днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

Следователи установили IP-адреса и личности подозреваемых. В их домах ранее прошли обыски. Компьютеры с возможными доказательствами преступления изъяли. СК опубликовал видео обысков.