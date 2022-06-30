Распродажа в мебельных гипермаркетах IKEA в России начнется 5 июля. То есть она стартует на несколько дней позже, чем ранее анонсировалось. Об этом Ura.ru сообщил источник в компании.

«Все немного переиграли, распродажа начнется не 1, а 5 июля во всех магазинах России. Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут», — рассказал источник агентства.

Распродажа будет вестись на сайте IKEA онлайн и ориентировочно продлится до 15 августа.

Международная компания IKEA уйдет с российского рынка. Однако перед этим она решила устроить распродажу товаров. Первыми право купить мебель и другие вещи со скидкой получили российские сотрудники компании.

В Сети появилось видео, как они в Москве наперегонки бегут за товарами после старта распродажи. А в Санкт-Петербурге работникам компании даже пришлось вызывать автобусы для вывоза всего приобретенного. Корпоративная распродажа завершилась 27 июня.