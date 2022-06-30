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    30 июня 2022, 14:08

    Распродажа в IKEA начнется для простых покупателей 5 июля — СМИ

    Ura.ru: распродажа в IKEA начнется 5 июля

    Наза Салех Захи

    Распродажа в  мебельных гипермаркетах IKEA в России начнется 5 июля. То есть она стартует на несколько дней позже, чем ранее анонсировалось. Об этом Ura.ru сообщил источник в компании.

    «Все немного переиграли, распродажа начнется не 1, а 5 июля во всех магазинах России. Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут», — рассказал источник агентства.

    Распродажа будет вестись на сайте IKEA онлайн и ориентировочно продлится до 15 августа.

    Международная компания IKEA уйдет с российского рынка. Однако перед этим она решила устроить распродажу товаров. Первыми право купить мебель и другие вещи со скидкой получили российские сотрудники компании.

    В Сети появилось видео, как они в Москве наперегонки бегут за товарами после старта распродажи. А в Санкт-Петербурге работникам компании даже пришлось вызывать автобусы для вывоза всего приобретенного. Корпоративная распродажа завершилась 27 июня.