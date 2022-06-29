Работникам IKEA в Санкт-Петербурге вызвали автобусы для вывоза покупок

Страсти вокруг корпоративной распродажи в IKEA не утихли даже на третий день. В Санкт-Петербурге сотрудникам заказали автобусы, чтобы вывезти покупки, сообщил Telegram-канал Shot.

В магазины свезли всю продукцию со складов, чтобы максимально быстро от нее избавиться. На фото видно, что коробки с мебелью расставлены прямо на полу в торговом зале, а не по стеллажам на складе самообслуживания, хаотично. Люди набирают целые тележки вещей, которые попадаются под руку. Берут даже пластиковые ящики, аналоги которых есть в других магазинах.

«Экс-сотрудники вывозят мебель и акул автобусами — под Петербургом для участников „распродажи для своих“ организовали корпоративный транспорт», — рассказали очевидцы.

Перед окончательным закрытием в России IKEA решила устроить распродажу. С 27 июня она проходит офлайн и только для сотрудников, затем — онлайн для всех остальных. Скидки для работников, ныне уже почти уволенных, составили от 15%. Маркетолог Феникс Фламм объяснил «360», что ажиотаж создан искусственно для того, чтобы распродать остатки и покрыть убытки.