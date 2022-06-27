Сотрудники IKEA первыми получили право купить нужные им вещи на финальной распродаже. Мероприятие превратилось в настоящие «голодные игры». Telegram-канал Baza опубликовал видео того, как это было.

На кадрах видно, как сотрудники бросились буквально наперегонки к товарам, которые они могут купить.

Распродажа для сотрудников началась в Москве 27 июня. Они смогли купить товары со скидкой от 15%. При этом запрещены оптовая продажа или покупки для перепродажи.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA», — сообщили в пресс-службе сети.

Обычные покупатели смогут сделать заказы в онлайн-режиме и только через несколько дней.

Международная компания IKEA имеет 26 магазинов разного формата в 12 городах России. После начала спецоперации России на Украине компания заявила о приостановке работы в РФ. Позже стало известно о закрытии российских магазинов.