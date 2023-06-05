Общество 05 июня 2023, 09:38 Раскрыты средства борьбы с дронами, которые стали покупать в Москве после атаки БПЛА Предприниматели раскрыли, кто и какими средствами борьбы с дронами интересуется в Москве РИА «Новости»

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Спрос на устройства по борьбе с беспилотниками, антидроновые ружья и стационарные установки вырос в РФ с начала года. После случая с дронами в Москве покупкой таких приборов заинтересовались не только организации, но и частные лица. Об этом сообщил РБК со ссылкой на компании, которые продают радиоэлектронное оборудование.

«Сразу после событий в Москве количество обращений от предприятий, организаций и владельцев частных объектов было рекордным, спрос вырос и на антидроновые ружья, и на стационарные системы», — рассказал менеджер компании «К-Радио» Сергей Исмаилов.

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Он уточнил, что стационарные радиочастотные системы подавления дронов в основном покупает государство. Такие системы ставят в военных ведомствах, аэропортах, на заводах, в транспортных и промышленных предприятиях.

«До недавних событий в Москве антидроновые ружья покупали в основном в качестве гуманитарной помощи СВО, но сейчас спрос на устройства вырос в два раза, — добавил Исмаилов.

Приобрести противодроновые ружья можно за 130 тысяч рублей и выше. Интересно, что такими устройствами после атаки на Москву заинтересовались обеспеченные и тревожные люди, заявила представитель компании «НПО Кайсант» Алена Баландина.

БПЛА на прошлой неделе врезались в три дома в Москве, серьезных повреждений никто из жителей города не получил. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что несколько дронов удалось сбить на подлете в российскую столицу.