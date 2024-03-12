Эксклюзив 12 марта 2024, 12:03 Раскачка общественного мнения. Политолог объяснил суть атак ВСУ на регионы России Политолог Светов заявил о желании Запада раскачать обстановку внутри России

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Украинские военные обстреливают регионы России из систем залпового огня и атакуют беспилотниками, чтобы раскачать обстановку внутри страны перед выборами президента и вынудить людей оставаться дома. Об этом «360» сообщил политолог Юрий Светов.

«Атаки беспилотников ВСУ стали выполнением обещаний Зеленского. Он же говорил, что Украина хочет доставить России проблемы, такие же слова последовали от начальника ГУР Игоря Буданова. Украинская сторона любит такие действия сопровождать заявлениями, делать из этого шоу», — сказал он.

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По мнению политолога, власти Украины воспринимают предстоящие президентские выборы в России как оскорбление и попытаются сделать все для их дискредитации.

«Вся эта неделя станет такой. ВСУ пойдут на все для срыва выборов или снижения явки, чтобы люди не шли голосовать. Все это согласовано с Европарламентом, который заранее заявил о намерении не признавать выборы в России. Присоединяются релоканты, которые бежали в другие страны и начали кампанию против президентских выборов», — добавил эксперт.

Светов отметил, что для Запада кажется реальной тактика по раскачиванию общественного мнения внутри России таким образом, как пытается Украина.

Ранее во вторник стало известно, что силы ПВО уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над территорией Белгородской области. Кроме того, дроны ВСУ сбили в Курской, Воронежской, Нижегородской и Тульской областях.