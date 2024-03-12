Важное 12 марта 2024, 08:25 Восемь снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также военные отразили попытку атаки ВСУ ракетой «Точка-У».

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«Около 07:30 по московскому времени пресекли попытку атаковать объекты в России из РСЗО RM-70 Vampire и комплекса „Точка-У“. Дежурные средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов Vampirе и одну ракету ТРК „Точка-У“, — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь шесть беспилотных летательных аппаратов сбили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт советовал местным жителям временно укрыться в убежище и не выходить на открытое пространство.

Кроме того, ВСУ сбросили четыре взрывных устройства в Белгородской области, без электричества остались семь населенных пунктов.