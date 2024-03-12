12 марта 2024, 08:25
Восемь снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire
Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также военные отразили попытку атаки ВСУ ракетой «Точка-У».
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«Около 07:30 по московскому времени пресекли попытку атаковать объекты в России из РСЗО RM-70 Vampire и комплекса „Точка-У“. Дежурные средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов Vampirе и одну ракету ТРК „Точка-У“, — заявили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что за прошедшую ночь шесть беспилотных летательных аппаратов сбили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт советовал местным жителям временно укрыться в убежище и не выходить на открытое пространство.
Кроме того, ВСУ сбросили четыре взрывных устройства в Белгородской области, без электричества остались семь населенных пунктов.
Минобороны РФ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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