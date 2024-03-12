Происшествия 12 марта 2024, 07:32 Курскую область за ночь атаковали шесть дронами Губернатор Старовойт: еще 3 БПЛА сбили над Курской областью Unsplash

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Силы противовоздушной обороны продолжили работу в Курской области. За минувшую ночь они сбили шесть дронов, из них три над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Еще три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. <…> В небе над Курском продолжает работу ПВО», — объявил он.

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Ракетную опасность в Курской области объявили 12 марта около 01:30. Жителям посоветовали укрыться в помещениях без окон. Первый дрон сбили над Фатежским районом, два последующих — над Фатежским и Золотухинским районами.

В Нижегородской и Орловской областях БПЛА повредили нефтебазы и спровоцировали возгорания. Украинский дрон сбили над Тульской областью, еще один — над Раменским городским округом в Подмосковье. Власти Воронежской области предупредили жителей и приближавшемся дроне.