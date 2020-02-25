Расходы на государственных адвокатов жестко проверят

Работа государственных адвокатов вызвала вопросы у Счетной палаты. Оказалось, что гарантированное Конституцией право на получение квалифицированной юридической помощи работает не полностью.

Ведомство проанализировало расходы федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению за период 2016–2018 годов и по конец 2019 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Специалисты выяснили, что законом не закреплено само понятие квалифицированной юридической помощи. Адвокат при этом является единственным исполнителем права на ее получение. Как оценивать качество деятельности правозащитников, тоже неясно.

«Законодательством не предусмотрено проведение аттестации адвоката для подтверждения его квалификации, не установлено требование к специализации при назначении адвоката в качестве защитника в уголовном деле», — отметила аудитор Татьяна Блинова.

Она обратила внимание, что «адвокатским сообществом утвержден только Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве».

В Счетной палате подчеркнули, что суммы возвращения процессуальных издержек не индексировали шесть лет — с 1 января 2013 по 1 января 2019 года. При этом постановление правительства на этот счет есть. Упущение привело к том, что фактический уровень дохода адвокатов по назначению снизился на 33%.

«Это не могло положительно влиять на качество оказываемой ими помощи в уголовном судопроизводстве», — заявила аудитор.

Блинова напомнила, что с 1 января 2019 года выплаты повысили почти вдвое. Сделано это за счет увеличения размера базовой ставки.

Недостаточно прозрачны бюджетные расходы и на оплату труда «государственных» адвокатов. Иногда в заявлении на возмещение судебных издержек указывают вместо реквизитов профессиональных образований личный счет правозащитника. Это напрямую противоречит правительственному документу, который описывает процесс возмещения издержек.

Таким образом не только скрываются реальные сведения о доходах адвокатов. Налогов на доходы физических лиц тоже выплачивают меньше, как и страховых пенсионных взносов.

«Налоговая база была занижена на 423,33 миллиона рублей», — привела результаты исследования Блинова.

Суды не обязаны публиковать акты о выплате процессуальных издержек, что тоже сказывается на прозрачности расходов и контроле за законностью выделенных государством средств.

В Счетной палате решили проинформировать о своих выводах правительство России, Минфин, Верховный суд, Судебный департамент и Федеральную палату адвокатов.

«Государственных» адвокатов назначает суд и органы дознания для защиты обвиняемых, если человек сам не заключил соглашение с выбранным им юристом.