Счетная палата проверит траты правительства на акции Сбербанка

Акции Сбербанка передадут российскому правительству за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Траты намечаются серьезные, поэтому Счетная палата их досконально изучит.

«Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное, самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем», — приводит РИА «Новости» слова сообщения аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина.

Собеседник также добавил, что один из самых серьезных вопросов по этой теме — что Центральный банк РФ будет делать с вырученными деньгами? Общая стоимость контрольного пакета акций Сбербанка составит 2,5 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что правительство решило выкупить у Центробанка акции Сбербанка. Покупать их будут поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. На первую часть акций уже этой весной планируют потратить 1,2 триллиона рублей. Вторую половину правительство закупит по мере пополнения ФНБ — до конца этого года или в 2021-м.