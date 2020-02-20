Неизрасходованную часть бюджета России признали слишком большой

В бюджете России за 2019 год осталось слишком много неизрасходованных средств. Деньги по нацпроектам и другим госконтрактам перешли в 2020-й. В правительстве считают, что поручения президента в такой ситуации выполнить будет непросто.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина прокомментировал отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. Его слова привело РИА «Новости».

«Я напомню, это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много», — подчеркнул премьер.

В этом году из всей выделенной на госконтракты суммы — а это порядка 4,6 триллиона рублей — потрачено только 10%. Если говорить о национальных проектах, то там пустили в дело уже 12,2%. И это при том, что с прошлого года на них «перешло» 149 миллиардов рублей. По другим направлениям государственных контрактов в 2020-й «переправили» еще 362 миллиарда.

Мишустин напомнил, что правительство должно обеспечить своевременное выполнение поручений президента по итогам послания. Сюда, в частности, относится реализация национальных проектов.

«С такой тенденцией это будет сделать непросто», — заключил премьер-министр.

Доклад по исполнению федерального бюджета представил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Сумма неисполненных расходов превзошла все ожидания — это 1,122 триллиона рублей.