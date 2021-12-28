Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Валерий Рашкин стал фигурантом административного дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников Госавтоинспекции, которые задержали его автомобиль с тушей лося в багажнике. По этой причине его лишили водительских прав.

В конце октября сотрудники остановили Рашкина в лесу под Саратовом. В багажнике нашли разделанную тушу лося. Сначала депутат заявил, что нашел убитое животное во время прогулки и вез его в полицию, но позже признался, что застрелил лося, приняв его за кабана.

Позже Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Следственный комитет завел в его отношении уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота группы лиц по предварительному сговору». Рашкину грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а также штраф до миллиона рублей или в размере зарплаты за три-пять лет.