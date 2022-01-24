Рашкин захотел купить лося и выпустить его в лес

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин задумал купить лося. Животное он хочет выпустить в саратовские леса взамен убитого на незаконной охоте.

Продавать парнокопытное парламентарию отказываются, рассказал сам Рашкин перед заседанием Мосгорсуда о законности наложенных на депутата запретов.

«Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать», — заявил депутат.

Он обратил внимание, что намеревался отправить «не просто деньги, а животное», которое стало бы жить на воле.

Правоохранители остановили Валерия Рашкина в лесу под Саратовом в конце октября 2021 года. В багажнике парламентария обнаружили разделанную тушу лося. Депутат сначала заявил, что вез якобы найденное животное в полицию, но потом признался в убийстве лося. Рашкин принял его за кабана.

Против политика возбудили уголовное дело о незаконной охоте и лишили депутатской неприкосновенности. Он может получить до пяти лет тюрьмы и миллионный штраф. Парламентария лишили водительских прав на полтора года, запретили выходить из дома ночью и посещать охотничьи угодья.

Поданную адвокатами Рашкина апелляцию на запрет определенных действий Московский городской суд отклонил.