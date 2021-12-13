Рашкину запретили выходить из дома ночью и посещать охотничьи угодья

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия по делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Последнему определен запрет на совершение определенных действий.

Теперь в течение двух месяцев, до 13 февраля 2022 года, Рашкин не сможет в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя из дома, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также посещать любые охотничьи угодья.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности 25 ноября. Следствие считает, что в конце октября парламентарий убил в Саратовской области лося, а потом он и еще несколько человек разделали тушку животного.

В машине Рашкина правоохранители обнаружили труп животного, топор и ножи. Поначалу депутат отрицал убийство животного, но впоследствии сознался. Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а также штраф до миллиона рублей или в размере зарплаты за три-пять лет.