Рашкину запретили выходить из дома ночью и посещать охотничьи угодья
Депутату Рашкину назвали меру пресечения на время разбирательств по «охотничьему» делу
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия по делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Последнему определен запрет на совершение определенных действий.
Теперь в течение двух месяцев, до 13 февраля 2022 года, Рашкин не сможет в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя из дома, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также посещать любые охотничьи угодья.
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности 25 ноября. Следствие считает, что в конце октября парламентарий убил в Саратовской области лося, а потом он и еще несколько человек разделали тушку животного.
В машине Рашкина правоохранители обнаружили труп животного, топор и ножи. Поначалу депутат отрицал убийство животного, но впоследствии сознался. Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а также штраф до миллиона рублей или в размере зарплаты за три-пять лет.