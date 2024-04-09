Эксклюзив 09 апреля 2024, 23:09 «Раньше шло импортное, а сейчас нужно свое». Олег Сирота — о развитии фермерства в России Сыровар Олег Сирота: в России есть ниши, в которых фермеры могут заработать Pxhere

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В России большинство фермерских хозяйств занимаются производством зерна. Но эта ниша не единственная, где можно зарабатывать. Об этом сыровар Олег Сирота рассказал в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Две трети рекордного урожая зерна, который мы экспортируем за рубеж, из которого складывается бюджет Минсельхоза, дают маленькие фермерские хозяйства. Это 65%. Обычно там работают 5-15 человек. Мало кто знает, мало кто об этом говорит, но это так», — заметил он.

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Сирота рассказал, что сам однажды купил комбайн, раскопал подмосковные поля и надеялся на неплохую прибыль. Два года подряд урожай зерна был рекордным, а это, как оказалось, не слишком хорошо.

«Сейчас у нас зерна в стране — горшочек не вари. Оно везде. Мы его рекордное количество вывезли, всем <…> подарили, а оно не убавляется. Его очень много, и, судя по тому, сколько снега у нас и в южных регионах, в этом году будет также», — пояснил фермер.

Собеседник «360» выразил уверенность, что заняться фермерским делом с нуля тоже можно — и люди так делают.

«Есть ниши, где можно зарабатывать. И в Московской области тоже. Раньше, с 2014 года, сыр был темной номер один. Сейчас — ягоды и яблоки. По продовольственной безопасности мы обеспечены процентов на 25%. Достичь 45-60% к 2030 году вполне реально. И сейчас хорошие субсидии федеральные и региональные, думаю, будут именно на закладку садов — смородины, например. <…> Раньше шло импортное все, а сейчас нужно свое», — заключил Олег Сирота.